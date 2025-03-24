重返1%時代！債市持續調整衝擊下 陸銀行理財商品收益率大幅走降

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-24 11:40

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最新數據顯示，中國銀行理財公司產品的業績比較基準出現大幅下調的情形，多款理財產品的預期收益率與存款利率相近，主要受到近期債市調整影響，多家銀行理財公司紛紛下調其產品的業績比較基準。這一現象反映出市場利率下行對固定收益類資產的影響，例如中郵理財一款人民幣理財產品自明 (25) 日起的年化報酬率 4.2% 至 5.2%，調降為 1.7% 至 3.5%。

中國《財經》雜誌報導，不僅是中郵理財，近期建信理財、招銀理財、浦銀理財、光大理財、杭銀理財等 10 餘家銀行理財公司也集體下調多款理財產品的業績比較基準，不少產品的下限回到「1% 時代」。這與去年情況形成鮮明對比。《中國銀行業理財市場年度報告 (2024 年)》顯示，去年理財產品平均收益率為 2.65%。

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普益標準數據顯示，自上月以來，全市場開放式固收類理財產品近一個月年化收益率均值降至 2.27%，封閉式產品跌至 2.29%，固收類理財產品收益上月底的平均近 1 月年化收益率月減幅度超 60 個基點，現金管理類產品則觸及 1.5% 至 1.6% 的歷史低點。

市場分析師指出，債券市場的調整是導致理財產品殖利率下降的主要原因。中國國債殖利率的持續攀升，對於以債券為底層資產的理財產品收益率產生衝擊。

中信證券表示，今年 2 月純債券型及非純債型固收類理財產品的平均年化報酬率分別為 0.82% 及 0.95%，較 1 月分別下降 0.86 個百分點及上升 0.04 個百分點。

冠苕諮詢創始人、資深金融監管政策專家周毅欽也說，「從 2025 年 2 月 14 日到 3 月 16 日，共 21 個交易日，理財公司固定收益類產品收益幾無變化，漲幅不足萬分之四」，並稱若按理財公司正常的收益漲勢，在 21 個交易日內正常的絕對收益表現至少應為 0.16% 至 0.25% 左右，也就是年化報酬率 2% 至 3% 左右的表現。

分析人士也說：「在資金面處於緊平衡、權益市場回暖，以及經濟利好政策預期等因素的影響下，債市交易情緒受到一定的壓制，讓債市整體持續調整並進入下行區間。受此影響，以債券為主要持倉資產的固收類理財產品的收益率也同步出現下降。」

面對此一趨勢，投資人在選擇理財產品時應綜合考慮產品投資標的、風險等級及流動性等因素。市場利率下行是大機率事件，理財產品收益同步下行的機率較大。投資人可以考慮分散投資，合理配置股票、基金等資產，以平衡投資組合收益。

中國銀行研究院研究員梁斯表示，在選擇理財產品時，除考慮比較基準高低外，也要綜合考慮產品投資標的、風險等級、流動性等因素，例如一些理財產品業績比較基準雖下調，但投資標的資產相對優質、風險控制良好，依然具有較高投資價值。

梁斯也建議投資人可適當分散投資，除了理財產品，根據形勢變化、自身偏好等因素合理配置股票、基金等資產，以平衡投資組合收益，降低因單一理財產品收益變動帶來的影響。