中國發展高層論壇2025年年會登場 釋兩大信號

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-24 11:30

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中國發展高層論壇 2025 年年會周日（23 日）在北京釣魚台國賓館登場。

中國總理，以及二三十名部長、副部長，北京、上海、天津、海南、南京等地地方領導，以及全球一大批頂尖級企業家、經濟學家到會。

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出席的外國企業家有：西門子執行長博樂仁（Roland Busch）、蘋果執行長庫克、三星電子會長李在鎔、寶馬集團董事長齊普策（Oliver Zipse）、梅賽德斯 - 奔馳集團董事會主席康林松（Ola K llenius）、高通公司總裁安蒙（Cristiano Amon）等。

一大批中國頂尖企業的企業家和經濟學家也參加了這次年會。

每年一次的中國發展高層論壇年會，堪稱中國對外開放第一會，由國務院發展研究中心主辦，自 2000 年以來已經連續舉辦過 25 次，一般每年 3 月在北京舉行。

中國著名財經評論家劉曉博周日表示，跟以往年會相比，今年顯得很特別，傳遞了值得關注的重要信號：

第一、出席領導層級高。

以往年會，一般由常委、副總理出席開幕式，發表主旨演講。最近兩年，都是總理出席開幕式，發表主旨演講。

這說明中國對開放更加重視，在今年政府工作報告上，中國國務院總理李強再次強調了：

1、擴大高水準對外開放，積極穩外貿穩外資。無論外部環境如何變化，始終堅持對外開放不動搖，穩步擴大制度型開放，有序擴大自主開放和單邊開放，以開放促改革促發展。

2、推動網路、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。

在剛剛過去的 2024 年，中國對所有建交的最不發達國家產品全面給予零關稅待遇；擴大單方面免簽國家範圍，過境免簽境內停留時間延長至 240 小時。

第二、李強講話透露了新信號。

李強在主旨演講中表示，「實施更加積極有為的宏觀政策，進一步加大逆周期調節力度，必要時推出新的增量政策」。

這意味著第二季宏觀政策將進入新一輪發力期，降準降息都可能兌現，新發國債、地方債也將形成小高潮，對六大行的注資也將啟動。