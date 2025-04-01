業界首創！合庫卡友搶先採用Apple Pay最新「加卡」功能 一次輕鬆綁定
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-01 10:53
iPhone 用戶注意! 業界首創，由合作金庫銀行及資訊業者網際威信 (HiTrust) 合作開發，合作金庫銀行率先採用 Apple Pay 最新科技「Wallet Extension 加卡功能」，合庫卡友只需打開 Apple 錢包 App，直接登入合作金庫銀行網路銀行或信用卡會員，即可透過此功能安全、快速地將信用卡或簽帳金融卡綁定至 Apple Pay，輕鬆一次綁定多張信用卡，顯著升級「加卡」流暢度。
由合作金庫銀行及資訊業者網際威信 (HiTrust) 合作開發「Wallet Extension 加卡功能」，合庫卡友欲使用該功能進行加卡須下載最新版本的「合作金庫銀行」App，且需登入過本行網路銀行或信用卡會員。完成後僅需開啟 Apple 錢包 App，選取「合作金庫銀行」選項，接著輸入相關資訊，即會出現所有可綁定之信用卡或簽帳金融卡清單，選取欲加入之單張或多張卡片後，即能迅速完成綁定 Apple Pay。
合庫卡友不僅無需再拿出實體信用卡，也無須以手動輸入卡號，即可一次完成單卡或多卡綁定，以降低輸入錯誤風險，使卡友享受高效、便利的數位支付體驗。合作金庫銀行積極推動數位轉型，通過支援多種行動支付，為卡友提供更安全、更便捷的支付體驗，並持續創新，打造更加智能化的金融服務。
相關優惠方案，卡友可上合庫銀行官網 www.tcb-bank.com.tw 查詢。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇