業界首創！合庫卡友搶先採用Apple Pay最新「加卡」功能　一次輕鬆綁定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-01 10:53

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iPhone 用戶注意! 業界首創，由合作金庫銀行及資訊業者網際威信 (HiTrust) 合作開發，合作金庫銀行率先採用 Apple Pay 最新科技「Wallet Extension 加卡功能」，合庫卡友只需打開 Apple 錢包 App，直接登入合作金庫銀行網路銀行或信用卡會員，即可透過此功能安全、快速地將信用卡或簽帳金融卡綁定至 Apple Pay，輕鬆一次綁定多張信用卡，顯著升級「加卡」流暢度。

由合作金庫銀行及資訊業者網際威信 (HiTrust) 合作開發「Wallet Extension 加卡功能」，合庫卡友欲使用該功能進行加卡須下載最新版本的「合作金庫銀行」App，且需登入過本行網路銀行或信用卡會員。完成後僅需開啟 Apple 錢包 App，選取「合作金庫銀行」選項，接著輸入相關資訊，即會出現所有可綁定之信用卡或簽帳金融卡清單，選取欲加入之單張或多張卡片後，即能迅速完成綁定 Apple Pay。

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