大陸宣布：港澳台民眾可線上申辦電子臨時通行證

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-20 10:40

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中國國家移民管理局周四（20 日）宣布，即日起，為有需求的港澳台民眾簽發來往大陸臨時通行證，並提供來往大陸通行證與居住證「雙證關聯」核驗服務。

這兩項便利措施的具體內容如下：

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一是港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車在大陸城市間出行的，可通過手機登錄中國出入境管理局政務服務平台（移民局 12367），即時申辦有效期為 7 天的電子臨時通行證，供民航、鐵路等單位查驗，避免耽誤正常出行。

二是港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求的，可在該局政務服務平台提交關聯查詢申請，或向全國任一縣級以上公安機關出入境管理機構申請開具紙質關聯查詢結果，用以向有關部門和企業證明本人通行證與居住證的關聯關係。

為港澳台居民提供辦證辦事服務的各行業主管部門及企業，可申請對接該局出入境證件身份認證平台，根據港澳台居民需求，通過系統對接自動核驗雙證的關聯情況。

國家移民管理局說，隨著港澳與大陸、台灣與大陸間交流往來日益密切，越來越多港澳台居民來大陸商貿、旅遊、學習、工作和生活，他們在使用通行證和居住證享受生活發展便利的同時，因通行證遺失損毀或忘記攜帶存在「出行難」問題。

國家移民管理局表示，港澳台居民在境內乘坐飛機、火車時，如證件遺失損毀或忘記攜帶，需從機場、車站前往當地公安機關出入境管理機構開具紙質證明，來回折返耗時影響行程。