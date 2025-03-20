中國3月LPR報價出爐！1年期、5年期維持不變
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-20 10:10
中國 1 年期、5 年期貸款市場報價利率（LPR）連續第五個月維持不變。
據《華爾街見聞》報導，中國人民銀行（央行）周四（20 日）授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.1%，5 年期以上 LPR 為 3.6%，均維持不變。
年初以來，央行貨幣政策保持定力，市場對降準降息的預期不斷落空。
民生銀行首席經濟學家溫彬認為，政策保持定力，主要源於當前央行對穩定匯率、防範利率風險和資金空轉的訴求增強，同時基本面逐漸呈現築底趨勢，也提供基礎條件。
溫彬說，資產端繼續承壓，市場化負債成本上行，也對 LPR 繼續下調形成約束。
東方金誠首席宏觀分析師王青預計，今年央行會繼續實施有力度降息，屆時會引導 LPR 報價跟進下調。
王青說：「不排除今年通過較大幅度引導 5 年期以上 LPR 報價單獨下行等方式，繼續對居民房貸實施較大力度定向降息的可能。這是 2025 年促進房地產市場止跌回穩的關鍵一招。」
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