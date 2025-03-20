南港LaLaport開幕 恐衝擊方圓20公里內商場短期來客量

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-20 09:41

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位於南港的三井 Mitsui Shopping Park LaLaport 今 (20) 日開幕，北部百貨業界都相當關注，遠百 (2903-TW)、冠德 (2520-TW) 旗下環球購物中心均不諱言，短期對其他百貨業會有一定影響。

遠百認為，全台到處都在開商場，可共榮共存、把餅做大，但要想辦法脫穎而出，經營必須更具特色，否則不排除有被淘汰的可能。

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遠百進一步提到，此次南港 LaLaport 位於人潮最多的捷運板南線上，對百貨業有一定的影響，但會影響到台北哪些百貨，還有待觀察。

環球購物則認為，南港 LaLaport 因量體太大，開出的前幾個月會影響距離南港 20 公里左右的商場，即便是位於林口的三井 OUTLET 都可能受到些許衝擊，就如同台中 LaLaport 開幕的蜜月期。

環球購物不諱言，台灣就這麼大，消費者就這麼多，面臨競爭，就是盡力鞏固自家的會員。

而鄰近南港 LaLaport，座落於捷運文湖線上的 NOKE 忠泰樂生活，營業面積 6500 坪， 但定位「質感生活地標」，以「策展」作為生活提案，主要客源是重視生活風格與美學品味的中高端客群。

NOKE 忠泰認為，因打破過去各界對於「中小型商場 = 社區型商場」的思維，確立與北台灣其他百貨商場同業的區隔，穩步向前。