打破IPO長跑魔咒！深圳90後打造又一個「大疆」 影石創新搶佔全球7成市佔率

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-20 15:20

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中國智慧影像設備巨頭影石創新 (Insta360) 創辦人劉靖康有望成為第一個成功登上科創板的 90 後年輕人，中國證監會 2 月 27 日正式批准影石創新科創板 IPO 註冊申請，這是 2025 年科創板第一家註冊通過企業。

劉靖康用 9 年時間讓影石創新成為中國最具全球化影響的消費電子品牌之一，也推開科創板上市大門。影石創新不但是全景相機領域的全球霸主，在運動相機市場也直逼老牌廠商 GoPro，產品暢銷全球 200 多個國家和地區，業務還延伸至手持雲台，視頻會議攝像頭領域，還曾讓相機搭乘中國衛星，拍下地球與銀河同框的震撼畫面。

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《華商韜略》報導，以「始於敢想（think bold）」為口號的影石創新，擁有包括劉靖康自己在內的近 2000 名 90 後員工，他們在全球影像領域的世界地位，猶如無人機的大疆。

每年 1 月在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展 (CES)，堪稱當年全球科技創新的風向球。2016 年，影石創新在 CES 展上發佈第一代消費級全景相機 Nano。時隔九年，該公司今年 CES 展上已鋪開從消費級到專業級的完整產品線，其中包括面向普通消費者的一體式廣角運動相機 Ace Pro2、AI 手機穩定器 Flow Pro、拇指相機 GO 3S 和 AI 智慧網路攝像頭 Link 2，以及面向專業使用者的 11K VR 全景相機 Titan 和 8K VR 全景相機 Pro 2。

此外，影石創新還展示「隱形自拍桿」技術，並且提供 AI 追蹤和 AI 剪輯等先進功能。劉靖康曾說，影石創新的競爭優勢在於「快」。「快速試錯比競爭對手更快速地做出適應和調整，就更有可能捕捉這個機會。」這裡的「快」不僅體現在影石創新近半年推出 5 款新品，也在於快速地放棄，比如劉靖康曾果斷叫停已經投入三千萬元研發的產品。

但光鮮的全球擴張背後，影石創新上市之路卻相當曲折，好似中了 IPO 長跑「魔咒」。2020 年 10 月，該公司首次提交科創板 IPO 申請。2018-2020 年期間，該公司營收從人民幣 2.58 億元快速提升至 8.5 億元。亮眼的業績表現，讓市場對上市充滿期待。

經過一系列整改，影石創新在 2021 年 9 月的二次上市審議會上「免試」通過，但註冊階段又遭證監會詢問，原因是間接持股的公司股東陳斌為深交所離職人員。當時的監管規定，證監系統離職人員入股需嚴格核查，但影石創新未按規定及時披露該股東資訊。

去年 8 月，劉靖康深夜發佈朋友圈長文，就公司 IPO 進程中遇到的問題進行澄清，稱相關規定是在公司 IPO 申報後半年才推出，公司也很快提交專項核查報告，並且在一年半前完成相關股份的清理，但他彷彿又成了曾經不顧一切的熱血大學生，呼喊著「不求批文，僅求公道定性」、「別讓真正想通過科技讓全世界認識到中國智造和科技崛起的 2000 個 90 後傷了心」。

但這一事件仍使得上市進程陷入僵局，批文遲遲未能下發。去年 11 月，市場又傳出影石創新考慮赴香港 IPO 的消息。

終於，在提交註冊 3 年後，影石創新上月迎來了轉機，拿到註冊批複，這也是今年科創板的首份註冊批覆。

根據招股書更新的數據，影石創新在 2021-2023 年及 2024 年前 9 月營收分別約為 13.28 億、20.41 億、36.36 億和 39.54 億人民幣，預計 2024 年全年收入將突破 50 億元大關，可見其仍處於發展的快車道上。

但風險也同樣存在，比如海外收入佔比仍超過 70%，潛藏著國際貿易風險，且 GoPro 去年 3 月指控侵犯專利並在美國發起 337 調查，目前仍然懸而未決。

與此同時，實力強勁的無人機王者大疆也在運動相機領域強勢追趕，到 2023 年已在全球排行第三，競爭態勢愈發激烈。