中國國家外匯局：外匯市場運行平穩 跨境資金淨流入

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 15:00

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中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌周一（17 日）就 2 月外匯收支形勢答記者問，稱 2 月外匯市場運行平穩，跨境資金淨流入。

李斌表示，2 月外匯市場運行平穩，跨境資金淨流入。2 月企業、個人等非銀行部門跨境收支順差 290 億美元。

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從主要渠道看，一是中國外貿平穩發展，貨物貿易項下跨境資金淨流入 648 億美元，繼續處於歷史同期較高水準。

二是國內經濟回升和科技發展提振市場信心，2 月外資淨增持境內債券和股票合計 127 億美元。

三是服務貿易、投資收益資金流出處於季節性低點。2 月銀行結售匯差額趨向基本均衡，衡量企業、個人購匯意願的購匯率明顯回落，市場預期和交易保持理性有序，境內外匯供求總體平衡。

展望未來，李斌說，中國外匯市場將繼續保持平穩運行。

一是中國扎實推進高品質發展，實施更加積極有為的宏觀政策，大力提振消費，積極擴大有效投資，因地制宜，發展新質生產力，穩定預期、激發活力，將推動經濟持續回升。

二是高水準對外開放穩步推進，穩定外貿發展，鼓勵外商投資，有助於促進跨境資金均衡流動。