中國國家外匯局：外匯市場運行平穩 跨境資金淨流入
鉅亨網新聞中心 2025-03-18 15:00
中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌周一（17 日）就 2 月外匯收支形勢答記者問，稱 2 月外匯市場運行平穩，跨境資金淨流入。
李斌表示，2 月外匯市場運行平穩，跨境資金淨流入。2 月企業、個人等非銀行部門跨境收支順差 290 億美元。
從主要渠道看，一是中國外貿平穩發展，貨物貿易項下跨境資金淨流入 648 億美元，繼續處於歷史同期較高水準。
二是國內經濟回升和科技發展提振市場信心，2 月外資淨增持境內債券和股票合計 127 億美元。
三是服務貿易、投資收益資金流出處於季節性低點。2 月銀行結售匯差額趨向基本均衡，衡量企業、個人購匯意願的購匯率明顯回落，市場預期和交易保持理性有序，境內外匯供求總體平衡。
展望未來，李斌說，中國外匯市場將繼續保持平穩運行。
一是中國扎實推進高品質發展，實施更加積極有為的宏觀政策，大力提振消費，積極擴大有效投資，因地制宜，發展新質生產力，穩定預期、激發活力，將推動經濟持續回升。
二是高水準對外開放穩步推進，穩定外貿發展，鼓勵外商投資，有助於促進跨境資金均衡流動。
三是中國外匯市場更加成熟、富有韌性，「宏觀審慎 + 微觀監管」兩位一體管理框架不斷完善，防範化解外部衝擊的能力進一步提升。
延伸閱讀
- 一週重點前瞻：聚焦在美聯儲決議如何回應市場的動盪？
- 受惠川普2.0政策 金融債有望持續領先
- 【一分鐘看圖論市】 關稅不確定性加深成長疑慮，市場避險情緒延續
- 川普高喊美國回來了，美股卻跌下去？ 專家：關稅2.0可望重演1.0先蹲後跳，「這主題」爆發力最強
上一篇
下一篇