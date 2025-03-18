俄痛罵英法領導人卑鄙小人 胡錫進：新對抗線形成！

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 08:40

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中國前《環球時報》總編輯胡錫進周一（17 日）表示，烏克蘭局勢正在形成新的焦點和懸念，拉出新的對抗線。

英國首相施凱爾上周六召集了 29 位國際領導人參加的電話會議，目的是建立一個援助烏克蘭的「自願聯盟」，討論派遣多達 10,000 人以上的西方國家維和部隊，而這是俄羅斯堅決反對的行動。

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上周六施凱爾的語氣很強烈，表示現在已經是上述計畫的「行動階段」。

法國總統馬克宏上周六的表態更加強硬。他說：「烏克蘭擁有主權，如果它要求盟軍進入領土，這不是俄羅斯可以接受或不可以接受的事情。」言下之意，歐洲軍隊可能進入烏克蘭領土。

馬克宏和施凱爾被視為「自願聯盟」理念的領導者。馬克宏兩周前曾表示，未來幾周歐洲維和部隊不會出現在烏克蘭，要等到停火之後才會部署。但他現在的強調重點與當時有所不同，與俄對抗的味道更強。

然而，俄方的回應也達到最高級。俄方周日再次發出警告，俄聯邦安全會議副主席梅德韋杰夫稱，北約（NATO）成員國向烏克蘭部署維和人員將引發北約與俄羅斯開戰。

梅德韋杰夫痛斥馬克宏和施凱爾「在裝傻」，因為他們已被告知多次，維和人員必須來自非北約國家。「直說吧，你們就是想向基輔的『新納粹分子』提供軍事援助。」

梅德韋杰夫寫道：「這意味著與北約開戰。去問問美國總統川普吧，你們這些卑鄙小人。」

那麼，西方國家維和部隊會不會在不經俄方同意的情況下，應基輔單方面要求強行進入烏克蘭呢？

更進一步假設，他們會不會在停火還未達成的情況下，進入烏克蘭呢？