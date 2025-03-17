加速提振消費！陸金融監管總局：要求金融機構發展消費金融 開展個人消費貸款紓困

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-17 13:10

‌



中國國家金融監管總局上周五 (14 日) 印發通知，要求金融機構發展消費金融，更好滿足消費領域金融需求，鼓勵銀行業金融機構在風險可控前提下，加大個人消費貸款投放力道，合理設置消費貸款額度、期限、利率，優化資源配置。 在有效核實身份、風險可控前提下，探索開展線上開立和啟動信用卡業務。

中國《財經雜誌》報導，中國金融監管總局一系列舉措既直接作用於居民消費能力提升，又通過優化消費金融環境與現有產業政策形成協同，有望為擴大內需、推動消費升級注入新動能。

‌



金融監管總局相關司局負責人表示，銀行業金融機構可根據借款人信用記錄、還款保障，針對暫時遇到困難的借款人，合理商定貸款償還的期限、頻次。根據借款人申請，經審核合格後為符合條件的借款人提供續貸支援。

銀行業金融機構要規範消費貸款合同條款，明示最終綜合融資成本。 用好金融產品查詢平臺和金融消費者保護服務平臺，便利消費者查詢使用。 推進消費場景支付便利化，滿足老年人、外籍來華人員等群體支付服務需求。 完善金融消費糾紛多元化解決機制，妥善解決消費金融糾紛。

此外，金融機構要圍繞擴大商品消費、發展服務消費和培育新型消費，豐富完善金融產品和服務。 針對數位、綠色、智慧等新型消費場景，量身定製金融產品，更好滿足個人化、多樣化金融需求，不斷強化數位賦能，增強消費金融服務的適配性和便利度。 加大對批發零售、住宿餐飲、文化旅遊、教育培訓、健康養老等消費服務行業的信貸投放，支援消費供給主體健康發展。

去年以來，中國消費信貸呈明顯增長態勢。根據中國央行發佈的《2024 年四季度金融機構貸款投向統計報告》，截至去年第四季末，本外幣住戶貸款餘額 82.84 萬億人民幣，年增 3.4%，全年增加 2.72 兆元，其中不含個人住房貸款的消費性貸款餘額 21.01 兆元，年增 6.2%，全年增加 1.24 萬億元。

貸款利率方面更是硝煙瀰漫，近期多家銀行消費貸利率降至「2」字頭，其中不乏國營大型銀行身影，但與此同時，受多重因素影響，部分消費貸借款人面臨不小壓力。

中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬說，「目前部分消費貸借款人有還款意願，但受收入等因素影響面臨還款的困難，呈現階段性還款壓力較大的問題」，並稱開展個人消費貸款紓困有助於降低這類借款人的還款壓力，同時也有助於穩定銀行消費貸款品質。

蘇商銀行特約研究員薛洪言認為，從宏觀視角看，實施個人消費貸款紓困機制不僅是短期救濟舉措，還能有效阻斷還本付息壓力對消費需求的傳導性抑制，更大程度釋放消費信貸提振內需的積極作用。

薛洪言說：「對金融機構而言，運用展期、續貸等政策工具延展並平滑風險暴露週期，以時間換空間，給予銀行更充分的風險處置視窗。因此，開展個人消費貸款紓困行動，在暢通經濟循環、穩定個體預期、優化金融生態等方面均有正面意義。」

在合理紓困之外，中國金融監督管理總局有關司局負責人上周五也提到從豐富金融產品、便利金融服務、營造良好消費環境等方面考量，提出優化消費金融政策的具體舉措。一是兼顧供需，統籌加大對居民消費需求與消費供給主體的金融支援，其次則是適度優惠，針對長期、大額消費需求，從消費貸款額度、期限等方面給予支援。此外，還將要求金融機構開展專項行動，發揮政策協同作用，積極支持消費品以舊換新、消費貸款財政貼息等工作。