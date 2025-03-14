Prada又攤上事兒了！這次是金秀賢

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-14 11:39

‌



據韓媒報導，金賽綸家屬指控金秀賢與時年僅 15 歲的金賽綸交往，戀愛關係持續 6 年，分手後金秀賢曾追討 7 億韓元債務，導致金賽綸心理壓力過大，於今年 2 月自殺。

‌



若金賽綸家屬的指控屬實，金秀賢可能面臨「與未成年人發生不當關係」的法律追責。

金秀賢的口碑塌方正牽連一眾代言品牌，其中最引人矚目的是 Prada。

去年 12 月 19 日，Prada 剛剛宣布金秀賢擔任全球品牌代言人，沒想到雙方合作不足四個月，金秀賢就爆發如此醜聞，Prada 已於 3 月 12 日迅速與金秀賢解約，避免品牌形象受損。

其實 3 月初金秀賢剛剛出事時，網上已經有人頻繁點到 Prada，讓其快速決斷與金秀賢切割。畢竟，這樣的醜聞會引發 Prada 品牌信任危機。

《21 世紀經濟報導》指出，說來也怪，Prada 亞太區代言人塌房率奇高，網友戲稱其「法務部靠違約金盈利」。

2014 年，台灣藝人柯震東因吸毒事件被解約，Prada 首次面臨代言危機。2020 年，韓國 SM 娛樂公司藝人裴珠泫和 EXO 成員朴燦烈剛成為 Prada 品牌大使，隨後裴珠泫被爆職場霸凌化妝師，朴燦烈被爆出軌。

2021 年，鄭爽代孕棄養醜聞曝光，代言僅 8 天即終止合作。2022 年，李易峰因嫖娼被拘，代言不足一年，Prada 稱「堅決維護法律與道德底線」。

2023 年，女演員春夏因多次發布不當言論，導致社交賬號被禁言，蔡徐坤被曝私生活爭議，這兩位代言人的合作雖然沒有立即停止，但對 Prada 口碑的損傷已然形成。

Prada 選擇代言人的眼光…… 真是一言難盡。

或受醜聞波及，最近五個交易日 Prada 股價已經下跌 11.2%，3 月 12 日收盤股價為 65.75 港元，期間股價一度下跌近 8%，3 月 13 日再次大跌 5.26%，報收 57.65 港元。

摩根士丹利直言：「Prada 對流量明星的依賴，導致股價波動敏感度高於同行，需加速轉向穩健型代言策略。」

奢侈品咨詢機構 Luxury Institute CEO Milton Pedraza 表示：「頻繁的代言人醜聞暴露品牌缺乏系統道德風險評估機制，短期流量紅利難以抵消長期聲譽損失。」