普丁罕見身著軍裝 牛彈琴：關注烏克蘭戰爭兩大背景

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-13 16:00

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美國：烏克蘭已同意停火。

歐盟：現在球在俄羅斯一邊。

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俄羅斯總統普丁一言未發，罕見穿軍裝去了一個地方。

克里姆林宮周三（12 日）發布的影片顯示，普丁身著迷彩服，突然去了俄羅斯庫斯克指揮部。

海外社交媒體上有人解讀：普丁很少穿軍裝出現，但每次穿都釋出強烈信號。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周四（13 日）對此表示，人們必須留意當前烏克蘭戰爭的兩大背景。

第一個大背景，俄軍正取得重大勝利。

烏軍陷入苦戰，俄軍節節勝利。

尤其在庫斯克地區，烏軍一度佔領了 1,300 平方公里的土地，但現在，基本都已被俄軍奪回。

烏軍精銳部隊蒙受重大傷亡，殘軍已被俄軍分割包圍，有全面崩潰的危險。

烏克蘭佔領庫斯克橋頭堡，用作俄烏談判籌碼，以及迫使俄軍從頓巴斯前線調兵回援的意圖，可以說已經全面落空。

這樣重大的軍事勝利，普丁顯然非常高興，親自上前線予以慰問和嘉獎。

第二個大背景，俄烏談判在即。

在川普全面施壓下，烏克蘭不得不低頭，同意美國的各種條件，與俄羅斯談判。

烏軍庫斯克前線部隊的崩潰，更加劇了烏方談判的緊迫感。

所以，在沙烏地阿拉伯，烏克蘭全面贊成美國主張：接受美國提出的 30 天臨時停火建議，但要求美方敦促俄羅斯也執行。

川普很高興，宣稱：「烏克蘭已經同意了，希望俄羅斯也能同意。」他表示，他會和普丁談談，「這需要雙方共同參與」。

所以，外界普遍的看法，現在球在俄羅斯一邊。

普丁會答應嗎？

答應，意味著形勢大好之際，俄羅斯主動放棄戰場優勢；不答應，這又是打川普的臉，對美俄關係不利。

普丁肯定也在思索。

所以，關鍵時刻，普丁罕見穿上作戰服，前往庫斯克前線，一則嘉獎作戰將士，同時也是向烏克蘭，尤其是西方，釋出強烈信號。

俄軍不會放棄自身優勢，不會輕易停戰，尤其俄軍將儘快掃清庫斯克的烏軍，接下來，戰鬥可能更加激烈。