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鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲11.94%，報288.54美元

鉅亨網新聞中心 2025-03-12 21:45


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間12日21:30股價上漲30.78美元，報288.54美元，漲幅11.94%，成交量1,011,043（股），盤中最高價288.88美元、最低價285.31美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-21.23%
  • 近 1 月：-31.31%
  • 近 3 月：-23.79%
  • 近 6 月：+164.18%
  • 今年以來：-20.4%

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Applovin Corp - Class A271.765.43%

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