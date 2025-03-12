本周有望衝進前五！《哪吒2》票房超149億人民幣 居全球影史票房榜第六

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-12 17:50

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最新數據顯示，截至今 (12) 日，《哪吒 2》全球總票房已突破人民幣 149 億元，成為首部票房逾 20 億美元的亞洲電影，位居全球動畫電影票房榜第 1 名、全球影史票房榜第 6 位，離第 5 的《星際大戰：原力覺醒》不到 1 億元，本周料將衝進全球前 5。

業內人士說：「目前中國國內票房增長潛力已經不大，要想再衝刺更靠前的名次，就得看歐洲、日本和東南亞的票房成績。」

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根據 1905 電影網，《哪吒 2》將在歐洲 37 個國家及地區上映，其中英國、愛爾蘭將於下周五 (14 日) 率先開映，3 月 21 日在 200 多家影院正式上映，歐洲其他地區也將緊隨其後上映，包括法國、德國、西班牙、義大利、比利時、荷蘭等。

根據小紅書網友「英國王」介紹，聽說《哪吒 2》在歐洲上映的消息後，大家都踴躍購票支援，他已第一時間搶到下周五電影票，許多國內網友關心英國的排片情況，倫敦市中心電影廳當天排片是可以的，旗艦電影院都排了好幾場的 imax 廳，其他電影院的排片也都還不錯，

目前新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓等東南亞國家也已上映或即將上映《哪吒 2》，而《哪吒 2》在日本的上映時間為 4 月 4 日。

全球熱度持續爆棚的《哪吒 2》在今年中國兩會也成為焦點，與會代表也熱議《哪吒 2》。今年政府工作報告提出，擴大國際人文交流合作，全面提升國際傳播效能。今年全國兩會期間，多位代表委員也圍繞這一話題展開討論。

全國兩會期間，不少代表委員認為，這部電影能在全球爆火，進一步證明優秀的文化作品能跨越國界，傳遞共鳴。

全國人大代表、中國社會科學院考古研究所安陽工作站站長何毓靈以電影中的「結界獸」為例分析說道：「結界獸手持的交叉兵器與西周獸首形銅鉞高度相似。電影作品將傳統文化符號轉化為現代審美語言，讓中外受眾瞭解這個知識點，順藤摸瓜就可瞭解商周時期的文化。用萌的方式，打動人心，讓更多外國友人了解中國文化。」

全國政協委員、北京大學中文系教授張頤武也認為，這部電影成功的原因之一是將中國傳統文化進行現代化表達，找到東方美學與全球敘事的平衡點。「《哪吒 2》吸取中國傳統文化非常優秀的資源，對它們進行深入挖掘，把一個歷時很久、在中國各地都有流傳的形象，進行創造性地轉化。它站在世界文化創意前沿位置，變成一個與當代人非常接近的作品。」

全國政協委員、湖南省美協副主席舒勇說，構建人類命運共同體是中國文化走向世界最重要的基座。中國人熱愛和平、對世界有擔當，是讓中國文化走向世界的核心。中國人有一種利他思想，是中國傳統文化很重要的部分。「這樣的思想和價值觀，是我們在百年未有之大變局中，能被世界人民觸摸得到的價值核心。」

來自寧夏的全國人大代表張時榮長期從事國際文化傳播。他認為，無論是《哪吒 2》在全球熱映，還是外國人來華旅遊、學中文成為時尚，都展現出隨著中國在全球事務中的角色日益重要，更多外國友人渴望解中國文化、瞭解真實的中國。

對於中國文化如何更好地「走出去」，不少代表委員也有著更深的思考。全國人大代表、廣西作家協會主席、廣西民族大學教授田代琳說「各個國家、各民族傳統文化不一樣，要找到普遍性。可信、可愛、可敬的中國故事，最關鍵的是可信。我們得深入到人的內心。這是一個全球化的時代，反映當代生活的震顫而又打動人心的作品，是最容易『走出去』的。」