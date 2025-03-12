中國十四屆全國人大三次會議閉幕 習近平在主席台就坐

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-12 09:30

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中國第十四屆全國人民代表大會第三次會議在完成各項議程後，周二（11 日）下午在北京人民大會堂閉幕，大會批准政府工作報告、全國人大常委會工作報告等，通過關於修改全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法的決定，國家主席習近平簽署第 45 號主席令，予以公布。

受大會主席團委托，閉幕會由大會主席團常務主席、執行主席李鴻忠主持。習近平、李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正和大會主席團成員在主席台就座。

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據《新華社》報導，大會通過十四屆全國人大三次會議關於政府工作報告的決議，充分肯定國務院過去一年的工作，同意報告提出的 2025 年經濟社會發展的總體要求、政策取向和工作任務。

大會通過關於修改全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法的決定，決定自 2025 年 3 月 12 日起施行。《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》根據決定作相應修改，重新公布。

大會通過十四屆全國人大三次會議關於 2024 年國民經濟和社會發展計畫執行情況與 2025 年國民經濟和社會發展計畫的決議，決定批准關於 2024 年國民經濟和社會發展計畫執行情況與 2025 年國民經濟和社會發展計畫草案的報告，批准 2025 年國民經濟和社會發展計畫；通過十四屆全國人大三次會議關於 2024 年中央和地方預算執行情況與 2025 年中央和地方預算的決議，批准關於 2024 年中央和地方預算執行情況與 2025 年中央和地方預算草案的報告，批准 2025 年中央預算。

大會通過了十四屆全國人大三次會議關於全國人大常委會工作報告的決議，充分肯定全國人大常委會過去一年的工作，同意報告提出的今後一年的任務。

大會通過了十四屆全國人大三次會議關於最高人民法院工作報告的決議、關於最高人民檢察院工作報告的決議。