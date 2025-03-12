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鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.11%，報226.92美元

鉅亨網新聞中心 2025-03-12 03:11


Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間12日02:54股價上漲11.03美元，報226.92美元，漲幅5.11%，成交量2,445,968（股），盤中最高價226.92美元、最低價215.90美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-21.27%
  • 近 1 月：-33.15%
  • 近 3 月：-18.98%
  • 近 6 月：+33.06%
  • 今年以來：-11.3%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A225.434.42%

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