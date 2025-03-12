盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.11%，報226.92美元
鉅亨網新聞中心 2025-03-12 03:11
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間12日02:54股價上漲11.03美元，報226.92美元，漲幅5.11%，成交量2,445,968（股），盤中最高價226.92美元、最低價215.90美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-21.27%
- 近 1 月：-33.15%
- 近 3 月：-18.98%
- 近 6 月：+33.06%
- 今年以來：-11.3%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大漲5.03%，報68.97美元
- 盤中速報 - 網飛(NFLX-US)大漲5.06%，報910.5美元
- 盤中速報 - 和康電訊(MTSI-US)大漲5.16%，報101.88美元
- 盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5.02%，報169.04美元
上一篇
下一篇