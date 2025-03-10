盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.1%，報126.04美元
鉅亨網新聞中心 2025-03-10 22:48
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間10日22:33股價下跌6.78美元，報126.04美元，跌幅5.1%，成交量154,352（股），盤中最高價129.95美元、最低價125.92美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.82%
- 近 1 月：-28.96%
- 近 3 月：-21.4%
- 近 6 月：-26.47%
- 今年以來：-20.31%
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