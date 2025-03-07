一夜爆紅！市場瘋搶Manus概念股 藍色光標等AI智能體個股掀漲停潮

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-07 09:40

‌



中國 AI 新創公司 Monica.im 日前發布的通用 AI 智能體 Manus 持續火熱，在資本市場上的熱度更是爆棚，市場正深入研究 Manus 及其背後的股東脈絡，盼能從中挖掘到資質純正的概念股。

格隆匯資訊顯示，Manus AI 背後的創始人肖弘在 2015 年創立夜鶯科技，縈繞在肖弘身上的還有一個更鮮明的 AI 產品 Monica，是一款號稱 All-in-One 的 AI 助手，最初以瀏覽器外掛程式的形式推出。

‌



另據企查查資料，Monica 相關公司中，北京紅色蝴蝶科技有限公司成立於 2023 年 7 月，由 Butterfly Effect（Hong Kong）Ltd. 全資持股，去年 9 月該公司註冊資本增至 1000 萬美元。Monica 營運者為北京蝴蝶效應科技有限公司，成立於 2022 年 4 月，肖弘於 2023 年將蝴蝶效應公司股權轉讓給紅色蝴蝶公司法定代表人馮瓊花、薛鳳英。

但《證券時報》指出，真格基金 2023 年 7 月曾發文稱「最近投了一個產品叫 Monica.im，創始人小弘（應該是指肖弘）參加過駭客松」，這句話說明真格基金是 Monica.im 的投資人，也因此真格基金成為各方挖掘 Manus 概念股的「核心載體」，藍色光標 (300058-CN) 等多家與真格基金有合作的上市公司也因此被網友列入了 Manus 概念股名單。

其中，藍色光標與真格基金的合作相對明確，藍色光標也因此周四開盤直接攻上漲停。

此外，夜鶯科技由明略軟體、騰訊產創投分別持股 88.6667%、11.3333%。明略軟體的上層股東為明略科技。

2018 年，明略科技參投 AI 視覺技術公司千視通億元 A 輪融資，佳都科技為千視通最大股東，川大智勝為第五大股東。佳都科技周四也漲停作收。

浙商證券表示，大模型應用正在從 Copilot 轉向 Agent。AI Agent 智能體是一種具備自主性、環境感知能力和持續學習能力的人工智慧系統，核心特徵是通過與環境互動收集數據，獨立規劃任務路徑、調用工具並執行決策，最終在無需人工干預的情況下實現預設目標，今年或將是 AI Agent 元年，B 端企業服務 Sass 廠商是 AI Agent 浪潮中最直接受益方。

對於藍色光標，華鑫證券表示，其外部公司 AI 生態圈夥伴持續擴大，繼與智譜、微軟中國等深度合作後，又與字節跳動火山引擎、阿里通義千問、MiniMax、生數科技等平台攜手共同深化 AI 應用並共建 AI 大模型生態，並將與 Adobe 展開更深入的 AI 內容管理及創作方面的合作，讓藍色光標朝著多模態、多場景的 AI 智能體方向不斷進化。基於 AI 新範式構建的技術壁壘，BlueX 和 BlueTurbo DSP 的成立助力公司出海業務走向技術驅動。