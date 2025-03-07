霸王茶姬拿到路條！赴美IPO獲證監會備案

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-07 09:10

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中國證監會國際合作司周四（6 日）發布 Chagee Holdings Limited（茶姬控股公司）境外發行上市備案通知書。

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霸王茶姬成立於 2017 年，以「東方新茶飲」為定位，主打原葉鮮奶茶和果茶系列，短短幾年內便實現快速擴張。截至 2024 年 11 月底，霸王茶姬在世界各地的門市已經超過 6,000 家。

去年 5 月，霸王茶姬創始人張俊杰曾公布霸王茶姬的經營數據：2023 年霸王茶姬 GMV 達人民幣 108 億元，2024 年第一季 58 億元，預計 2024 年全年 GMV 超過 200 億元。

去年年中就曾傳出霸王茶姬將籌劃赴美上市，據《虎嗅》報導，去年年底霸王茶姬挖來麥當勞中國前任財務長黃鴻飛（Aaron Huang），意味著霸王茶姬在加速上市進程。

此次赴美上市，霸王茶姬計劃募集資金用於進一步擴大門市數量、加強供應鏈建設以及推動品牌全球化。

近期新茶飲賽道競爭日益激烈，大品牌加速布局，也出現了公司扎堆 IPO 的場景。

3 月 3 日，蜜雪集團 (02097-HK) 在香港交易所上市，上市首日開盤價 262 港元 / 股，最高觸及 298 港元 / 股，收報 290 港元 / 股，較發行價飆漲 43.21%，總市值達 1,093.47 億港元。

2 月 12 日，古茗 (01364-HK) 在香港上市。滬上阿姨也在 2024 年 12 月 27 日更新招股書，推進港交所主板上市進程。

分析師認為，現階段大多數茶飲品牌處於虧損狀態，急需開拓二級市場融資渠道，維持營運與發展，即使是少數實現盈利的茶飲品牌，由於利潤微薄，對上市有著強烈需求。