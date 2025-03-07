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鉅亨速報

盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌5.04%，報347.01美元

鉅亨網新聞中心 2025-03-07 03:42


Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間07日03:27股價下跌18.44美元，報347.01美元，跌幅5.04%，成交量3,597,002（股），盤中最高價371.41美元、最低價347.00美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.12%
  • 近 1 月：-6.49%
  • 近 3 月：+6.94%
  • 近 6 月：+52.15%
  • 今年以來：+14.03%

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美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

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