盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌5.04%，報347.01美元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 03:42
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間07日03:27股價下跌18.44美元，報347.01美元，跌幅5.04%，成交量3,597,002（股），盤中最高價371.41美元、最低價347.00美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.12%
- 近 1 月：-6.49%
- 近 3 月：+6.94%
- 近 6 月：+52.15%
- 今年以來：+14.03%
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