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鉅亨速報

盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5.02%，報185.29美元

鉅亨網新聞中心 2025-03-07 02:43


DoorDash公司(DASH-US)截至台北時間07日01:50股價下跌9.79美元，報185.29美元，跌幅5.02%，成交量1,795,221（股），盤中最高價192.49美元、最低價185.20美元。

美股指數盤中表現

DoorDash公司(DASH-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.61%
  • 近 1 月：-1.32%
  • 近 3 月：+9.96%
  • 近 6 月：+53.07%
  • 今年以來：+15.3%

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美股美股盤中盤中速報DoorDash公司

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