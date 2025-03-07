盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5.02%，報185.29美元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 02:43
DoorDash公司(DASH-US)截至台北時間07日01:50股價下跌9.79美元，報185.29美元，跌幅5.02%，成交量1,795,221（股），盤中最高價192.49美元、最低價185.20美元。
美股指數盤中表現
DoorDash公司(DASH-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.61%
- 近 1 月：-1.32%
- 近 3 月：+9.96%
- 近 6 月：+53.07%
- 今年以來：+15.3%
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