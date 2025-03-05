中國總理宣讀政府工作報告 極簡版來了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-05 11:19
中國國務院總理李強周三（5 日）向十四屆全國人大三次會議提出政府工作報告，要點如下：
一、2024 年工作回顧
國內生產毛額（GDP）增長 5%
糧食產量首次躍上 1.4 兆斤新台階
城鎮新增就業 1,256 萬人
新能源車年產量突破 1,300 萬輛
二、今年主要預期目標
國內生產毛額增長 5% 左右
城鎮新增就業 1,200 萬人以上
消費者物價指數（CPI）漲幅 2% 左右
糧食產量 1.4 兆斤左右
三、今年部分重點工作
財政：赤字率擬按 4% 左右安排，赤字規模比上年增加人民幣（下同）1.6 兆元
政府投資：擬安排地方政府專項債券 4.4 兆元，比上年增加 5,000 億元。合計新增政府債務總規模 11.86 兆元，比上年增加 2.9 兆元
特別國債：擬發行超長期特別國債 1.3 兆元，比上年增加 3,000 億元。擬發行特別國債 5,000 億元
消費：實施提振消費專項行動。安排超長期特別國債 3,000 億元，支持消費品以舊換新
新質生產力：推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展。培育生物製造、量子科技、具身智慧、6G 等未來產業。加快製造業數位化轉型。大力發展智慧網聯新能源車、人工智慧手機和電腦、智慧機器人等新一代智慧終端以及智慧製造裝備
教育：擴大高中階段教育學位供給，逐步推行免費學前教育
市場環境：落實解決拖欠企業賬款問題長效機制。展開規範涉企執法專項行動
開放：推動網路、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點
住宅：持續用力推動房地產市場止跌回穩。加力實施「城中村」和危舊房改造。推進收購存量商品房。繼續做好保交屋工作
鄉村振興：深入實施種業振興行動。啟動中央統籌下的糧食產銷區省際橫向利益補償，加大對產糧大縣支持。拓寬農民增收渠道
城鎮化：推動將符合條件的農業轉移人口納入住宅保障體系。持續推進城市更新和城鎮老舊小區改造
生態：健全綠色消費激勵機制，推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式
就業：拓寬大學畢業生等青年就業創業渠道。加強靈活就業和新就業形態勞動者權益保障。提高技能人才待遇水準
醫療衛生：改善藥品集採政策，強化品質評估和監管。居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再提高 30 元和 5 元
社會保障：城鄉居民基礎養老金最低標準再提高 20 元。制定促進生育政策，發放育兒補貼
十大任務：
1. 大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求
2. 因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系
3. 深入實踐科教興國戰略，提升國家創新體系整體效能
4. 推動標誌性改革舉措加快落地，更好發揮經濟體制改革牽引作用
5. 擴大高水準對外開放，積極穩外貿穩外資
6. 有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線
7. 著力抓好「三農」工作，深入推進鄉村全面振興
8. 推進新型城鎮化和區域協調發展，進一步優化發展空間格局
9. 協同推進降碳減污擴綠增長，加快經濟社會發展全面綠色轉型
10. 加大保障和改善民生力度，提升社會治理效能。
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