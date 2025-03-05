中國總理宣讀政府工作報告 稱政策實施能早則早 看準了一次性給足

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-05 10:10

‌



中國十四屆全國人大三次會議周三（5 日）上午 9 時在北京人民大會堂揭幕，國務院總理李強宣讀政府工作報告，強調政策實施要能早則早，寧早勿晚，與各種不確定性搶時間。

據《財聯社》報導，中國十四屆全國人大三次會議在人民大會堂周三上午 9 時登場，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人步入會場，出席開幕會。

‌



李強代表國務院向十四屆全國人大三次會議提出政府工作報告。他表示，政策提出要能早則早，寧早勿晚，與各種不確定性搶時間，看準了就一次性給足，提高政策實效。

李強說，要堅定實施擴大內需戰略，做大做強國內大循環，在擴大開放中拓展國際合作空間，實現國內國際雙循環在更高水準上相互促進，良性互動。

論及房市，李強稱，要因城施策，調減限制性措施，加力實施「城中村」和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住宅需求潛力。強化城市空間結構和土地利用方式，合理控制新增房地產用地供應。

李強在政府工作報告提到，今年發展主要預期目標是：

1. 國內生產毛額（GDP）成長 5% 左右。

2. 城鎮調查失業率 5.5% 左右，城鎮新增就業 1,200 萬人以上。

3. 消費者物價指數（CPI）升幅 2％左右。

李強在提到實施更加積極的財政政策時說，今年赤字率擬按 4% 左右安排，比上年提高 1 個百分點，赤字規模為人民幣（下同）5.66 兆元，比上年增加 1.6 兆元。一般公共預算支出規模為 29.7 兆元，比上年增加 1.2 兆元。

李強稱，擬發行超長期特別國債 1.3 兆元，比上年增加 3,000 億元，擬發行特別國債 5,000 億元，支持國有大型商業銀行補充資本。