增量資金來了！華夏等科創綜指ETF今上市 高盛料吸引二千億美元資金流入

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-05 08:50

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多家外資近日發佈研究報告指出，中國在 AI 等領域的創新和突破正不斷增加中國資產的吸引力，全球投資人將不斷加碼投資中國。高盛預估，中國經濟成長的良好前景與潛在信心提升，有望帶來超過 2000 億美元資金流入。

自 DeepSeek 引爆中國科技股行情以來，持續吸引全球大量資金湧入。根據 Wind 數據，恒生科技指數在 2025 年 1 月 7 日至 2 月 26 日漲幅 35.46%，上證科創綜指區間漲幅 22.66%。

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這輪上漲行情中，科創 200、科創 100、科創綜指、科創 50 漲幅均超 20%，遠遠跑贏 A 股主要寬基指數。

在科創板 50、科創 100、科創 200 指數中，成份股數量合計為 350 檔，大約涵蓋六成的科創板股票，但仍有 200 多家科創板中小企業未被納入，因此 上證科創板綜合指數及其價格指數在今年 1 月 20 日正式發佈。

作為當下最火的科創板投資賽道，科創綜指是繼 A500 指數之後，又一個機構全力卡位的重要寬基賽道。

首先，對科創板的市值覆蓋度達 97%，該指數的最新樣本數量超過 560 檔，對科創板的市值涵蓋度接近 97%。科創綜指以總市值加權方式編製，全方位覆蓋了多個國家支持的戰略新興產業，行業分佈與科創板整體結構高度一致，但又具備獨特的優勢。

其次，市值風格更均衡，成分股更分散。 科創綜指成分股市值分佈上可達 7900 億元、下可至 7 億元，覆蓋大、中、小盤證券，廣泛的市值跨度能更全面地反映科創板市場的整體市值結構，避免單一市值風格風險。

再者，行業分佈更加全面均衡，用於抵禦單一行業風險。科創綜指累計涵蓋 17 個申萬一級行業，不僅涵蓋電子、醫藥生物、電力設備等行業，更新納入環保、有色金屬、農林牧漁等行業，涉及科創板的主要行業領域，具有較強的行業多樣性和全面性。

科創 50、科創 100 及科創 200 指數則因為在特定市值規模內選股，行業分佈上有一定偏向，科創 50 超配電子，低配醫藥生物、電力設備及機械設備等多個行業，科創 100、科創 200 指數低配電子板塊，超配醫藥生物及電力設備指數。

從歷史表現看，科創板指數表現出更高彈性，截至 2025 年 3 月 4 日，自科創綜指基準日（2019 年 12 月 31 日）以來累計收益率為 24.91%，跑贏同期科創 50 和科創 100 指數。

對於不想花大量時間和精力去研究和挑選細分公司，但又想分散配置科創板參與到中國「硬科技」發展浪潮的投資人來說，今 (5) 日上市的華夏、匯添富、南方、鵬華、招商、天弘、景順長城、博時、華泰柏瑞旗下科創綜指 ETF

，將為投資人提供一鍵佈局科創板的新工具。