增量資金來了！華夏等科創綜指ETF今上市 高盛料吸引二千億美元資金流入
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-05 08:50
多家外資近日發佈研究報告指出，中國在 AI 等領域的創新和突破正不斷增加中國資產的吸引力，全球投資人將不斷加碼投資中國。高盛預估，中國經濟成長的良好前景與潛在信心提升，有望帶來超過 2000 億美元資金流入。
自 DeepSeek 引爆中國科技股行情以來，持續吸引全球大量資金湧入。根據 Wind 數據，恒生科技指數在 2025 年 1 月 7 日至 2 月 26 日漲幅 35.46%，上證科創綜指區間漲幅 22.66%。
這輪上漲行情中，科創 200、科創 100、科創綜指、科創 50 漲幅均超 20%，遠遠跑贏 A 股主要寬基指數。
在科創板 50、科創 100、科創 200 指數中，成份股數量合計為 350 檔，大約涵蓋六成的科創板股票，但仍有 200 多家科創板中小企業未被納入，因此 上證科創板綜合指數及其價格指數在今年 1 月 20 日正式發佈。
作為當下最火的科創板投資賽道，科創綜指是繼 A500 指數之後，又一個機構全力卡位的重要寬基賽道。
首先，對科創板的市值覆蓋度達 97%，該指數的最新樣本數量超過 560 檔，對科創板的市值涵蓋度接近 97%。科創綜指以總市值加權方式編製，全方位覆蓋了多個國家支持的戰略新興產業，行業分佈與科創板整體結構高度一致，但又具備獨特的優勢。
其次，市值風格更均衡，成分股更分散。 科創綜指成分股市值分佈上可達 7900 億元、下可至 7 億元，覆蓋大、中、小盤證券，廣泛的市值跨度能更全面地反映科創板市場的整體市值結構，避免單一市值風格風險。
再者，行業分佈更加全面均衡，用於抵禦單一行業風險。科創綜指累計涵蓋 17 個申萬一級行業，不僅涵蓋電子、醫藥生物、電力設備等行業，更新納入環保、有色金屬、農林牧漁等行業，涉及科創板的主要行業領域，具有較強的行業多樣性和全面性。
科創 50、科創 100 及科創 200 指數則因為在特定市值規模內選股，行業分佈上有一定偏向，科創 50 超配電子，低配醫藥生物、電力設備及機械設備等多個行業，科創 100、科創 200 指數低配電子板塊，超配醫藥生物及電力設備指數。
從歷史表現看，科創板指數表現出更高彈性，截至 2025 年 3 月 4 日，自科創綜指基準日（2019 年 12 月 31 日）以來累計收益率為 24.91%，跑贏同期科創 50 和科創 100 指數。
對於不想花大量時間和精力去研究和挑選細分公司，但又想分散配置科創板參與到中國「硬科技」發展浪潮的投資人來說，今 (5) 日上市的華夏、匯添富、南方、鵬華、招商、天弘、景順長城、博時、華泰柏瑞旗下科創綜指 ETF
，將為投資人提供一鍵佈局科創板的新工具。
華夏基金認為，科創綜指相關指數產品或許正是中國科技力量不斷壯大和成熟的見證者，隨著中國經濟向高品質發展轉型，「硬科技」將成為未來經濟增長的重要引擎。
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