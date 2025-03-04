中國十四屆全國人大三次會議明揭幕 會期7天

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-04 12:34

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中國十四屆全國人大三次會議周二（4 日）在人民大會堂舉行記者會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。

婁勤儉表示，十四屆全國人大三次會議將於 3 月 5 日上午揭幕，3 月 11 日下午閉幕，會期 7 天，共安排 3 次全體會議。

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大會議程共有七項：

一、審議政府工作報告

二、審查 2024 年國民經濟和社會發展計畫執行情況與 2025 年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2025 年國民經濟和社會發展計畫草案

三、審查 2024 年中央和地方預算執行情況與 2025 年中央和地方預算草案的報告、2025 年中央和地方預算草案

四、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法 (修正草案)》的議案

五、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告

六、審議最高人民法院工作報告

七、審議最高人民檢察院工作報告

婁勤儉說，十四屆全國人大實有代表 2,929 名，目前已有 2,893 名代表報到。大會各項準備工作已全部就緒。