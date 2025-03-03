老闆真厚道！京東外賣三月起為外送員繳社保 專家：將掀起外賣江湖「規則革命」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-03 09:30

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中國電商巨頭京東上周六 (1 日) 起為旗下全職外賣騎手繳納五險一金，並為兼職騎手提供意外險與健康醫療險，有外賣騎車更因此興奮大喊到可做到退休，專家更稱京東此舉將在外賣行業掀起一場「規則革命」。

《21 世紀經濟報道》報導，在上周五 (2 月 28 日) 簽約儀式現場，京東外賣在京東集團北京總部跟首批全職騎手代表舉辦簽約儀式上，北京大興區「女單王」石師傅感到非常開心。

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京東選擇從最核心的騎手資源切入，試圖以此為突破口，從美團和餓了麼盤據已久的市場中分得一杯羹。在這些舉措的背後，美團、餓了麼和京東不約而同地將焦點放在為外賣騎手繳納社保上，彰顯對騎手權益的重視，但外賣行業的競爭遠不止於此，真正的較量才剛剛開始。

羅蘭貝格合夥人嚴威表示，外賣是個大容量賽道，有多個玩家是常見的。對京東來說，它需要新的增長點，也需要看看其他機會。當前，美團和餓了麼主導的外賣市場格局，仍為第三甚至第四家企業的入局留下空間。京東憑藉自家強大物流配送體系和龐大忠實用戶，具備一定的競爭優勢。不過，京東此次進軍外賣領域的動機，更多是出於對業務增長的需求，以及對市場競爭結構和自身物流能力的戰略考量。

談及後續是否會有其他巨頭加入外賣大戰，嚴威表示不太可能，因為做外賣很燒錢。

當京東以低抽成策略突破美團和餓了麼的防線，並通過社保繳納倒逼其他平台調整營運邏輯、承擔更多社會責任時，傳統外賣行業格局或將迎來重塑。

專家還認為，京東想通過提升騎手福利，增強京東外賣的競爭力，畢竟今年初京東才確認進入外賣領域，作為新入局者，京東必須拿下更多資源，其中也包括騎手資源。

京東提供的獨特福利，必然會吸引競爭對手的大量騎手入職京東，如此一來京東便通過最快的速度搭建了一套外賣業務框架，使得整個業務流程更順利營運起來。