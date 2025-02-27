非洲首富砸230億美元蓋煉油廠 能靠黑金本多終勝？

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 16:00

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歷經 11 年的漫長籌備，投入高達 230 億美元的巨額資金，在遭遇數不清的挫折後，丹格特煉油廠（Dangote Refinery）終於在去年正式投產。這座煉油廠也是非洲首富丹格特（Aliko Dangote）讓財富翻倍的最大豪賭。

該煉油廠位於奈及利亞的萊基自由貿易區（Lekki FTZ），佔地 1.65 萬公頃，離商業重鎮拉哥斯市（Lagos）約一小時車程。

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奈國是非洲最重要的產油國之一，但由於基礎建設不足，並缺乏資金和煉油設施去提煉自家所生產的原油，導致其國內所需要的燃料必須跟外國採購。

出口價格較低的原料後，卻要以更高價買回加工品，等於好處都被外國拿走。因此奈國總統對丹格特煉油廠寄予厚望，希望它能「改變遊戲規則」。

2024 年下半年，這座煉油廠的日原油處理量約為 35 萬桶；到了今年 1 月，日加工量達到 50 萬桶；預計下個月，煉油廠將實現滿載運轉，屆時日加工原油可達 65 萬桶。

憑藉這樣的產能，丹格特煉油廠將成為全球第七大煉油廠，以及非洲最大的煉油廠，並穩坐非洲最大化肥生產商的寶座。

丹格特期望自己的計畫能為整個非洲的工業化提供一個藍本。他說他的煉油廠是「確保非洲擁有自主煉油廠能力的關鍵一步，進而為非洲龐大的人口創造財富、帶來繁榮。」

事實上，煉油廠的建造歷經無數困難波折，部分原因是丹格特堅持要將煉油廠建得比原計畫更大，工程成本不斷累積，最後項目總費用接近 230 億美元，是最初預算的兩倍多。

煉油廠目前仍有約 30 億美元的未償債務。去年 8 月，惠譽（Fitch）下調了它的公開交易債券評級，原因是「集團流動性狀況顯著惡化」。這既源自於去年因原油短缺，煉油廠產能利用率低下，也是因為奈拉幣值暴跌。

不過丹格特表示，煉油廠的業務高度美元化，足以抵禦奈拉貶值，這一切無傷大雅，他仍堅定地帶領煉油廠取得成功。