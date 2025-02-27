〈陸股盤後〉三大指數漲跌不一 消費類股撐盤領漲 滬指重返5日線

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-27 16:00

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中國 A 股三大指數周四 (27 日) 收盤表現漲跌不一，僅上證指數(SSEC) 收紅，但滬深兩市成交額重返 2 兆人民幣水位。

滬指周三收紅 0.23% 報 3388.06 點，深證成指 (SZI) 收低 0.26% 至 10927.51 點，創業板指收黑 0.52% 至 2256.51 點，滬深兩市成交額人民幣 2.0046 兆元，較前一交易日的 1.9384 兆元增加 662 億元。

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大盤方面，大消費、鋰電池、銀行類股全天表現強勢，東百集團、重慶百貨、一鳴食品、莊園牧場、靈鴿科技、紫江企業等股漲停，銀行股震盪走高，中信銀行、上海銀行、江蘇銀行、興業銀行、招商銀行等股漲逾 2%，券商股局部走強，中國銀河連兩天漲停，再創歷史新高，另外造紙與鋼鐵等族群漲幅居前。

下跌族群方面， 算力概念、電信運營、航空等類股跌幅居前，CPO(光模組) 族群下挫，通訊類股領跌兩市，博創科技、太辰光、德科立等跌超 8%，電腦族群的雲賽智聯、銅牛資訊、新致軟體、安碩資訊、浙大網新等跌逾 5%。此外，國防軍工股跌幅也居前，晶品特裝、內蒙一機、觀想科技、泰豪科技、華如科技、盟升電子等跌超 3%。

根據 Wind 統計數據，滬深北三市共 2131 檔股票上漲，3092 檔下跌，平盤 167 檔，共有 118 檔股票漲幅在 9% 以上，15 檔股票跌幅在 9% 以上。

財信證券表示，整體來看，受政策預期強化以及港股大幅上漲等因素的帶動，科技股仍是當前市場的核心主線。展望後市，在 A 股強勢反彈情況下，市場量能並未有效放大，這可能反映部分資金較為謹慎，市場分化及輪動或將進一步加劇，指數在短期內可能反覆波動，操作上宜賣高買低，密切關注資金流向。

東莞證券指出，從技術面看，滬指再度站上 5 日均線，整體技術形態顯示出企穩修復的跡象。展望後市，宏觀方面可望透過降準降息、擴大赤字來增加對經濟的提振力度。此外，隨著本輪反彈行情的逐漸展開及海外環境逐步改善，市場對即將召開的兩會宏觀政策預期逐步凝聚，預計市場可望延續向上震盪修復路徑。至於類股方面選擇，建議重點在於 TMT、電力設備、銀行和有色金屬等族群。

國聯民生證券則說，當前貨幣和社融已逐步穩定，仍需等待獲利週期的上行。從業績預告看，市場獲利上行仍需要強力政策催化，因而需要持續關注兩會期間資訊。若下月兩會有明顯的增量政策，對經濟快速回暖起到明顯支撐作用，後續全 A 淨利增速企穩，核心資產可望相對強勢。如果風險偏好穩定，政策有定力，經濟有支撐但缺乏彈性，市場可能會在當前狀態下持續震盪，進一步上行的難度同樣較大。