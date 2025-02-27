盤中速報 - RUNE大漲20.99%，報1.631美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 00:05
RUNE(RUNE)在過去 24 小時內漲幅超過20.99%，最新價格1.631美元，總成交量達2.04億美元，總市值5.74億美元，目前市值排名第 61 名。
近 1 日最高價：1.663美元，近 1 日最低價：1.327美元，流通供給量：352,064,525。
THORChain 是一種建立在Cosmos之上的區塊鏈協議，去中心化流動性協定，用戶在 Thorchain 上可以直接兌換 BTC、ETH、EOS 等不同鏈上的資產。這也意味著，如果用戶持有 BTC 資產，可以直接通過 Thorchain 的流動性池兌換成 ETH、EOS 等資產。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+25.56%
- 近 1 月：-41.86%
- 近 3 月：-72.11%
- 近 6 月：-65.22%
- 今年以來：-68.15%
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