鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過51.8億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達50.8%

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 17:15

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24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅50.8%；Clover Finance(CLV)24小時漲幅10.7%；RAY(RAY)24小時漲幅2.91%。

24小時跌幅：Celestia(TIA)24小時跌幅23.5%；Alchemy Pay(ACH)24小時跌幅16.2%；LPT(LPT)24小時跌幅16.9%。

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近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅79.4%；RAY(RAY)近一週漲幅40.1%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅19.3%。