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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過51.8億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達50.8%

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格88,630.82美元，24小時漲跌幅-0.80%；以太幣(ETH)現報價格2,466.2美元，24小時漲跌幅+2.84%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達51.8億美元；USDC(USDC)24小時成交量達27.01億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達19.45億美元。

24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅50.8%；Clover Finance(CLV)24小時漲幅10.7%；RAY(RAY)24小時漲幅2.91%。

24小時跌幅：Celestia(TIA)24小時跌幅23.5%；Alchemy Pay(ACH)24小時跌幅16.2%；LPT(LPT)24小時跌幅16.9%。


近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅79.4%；RAY(RAY)近一週漲幅40.1%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅19.3%。

近一週跌幅：Auction(AUCTION)近一週跌幅31.2%；BinaryX(BNX)近一週跌幅26.6%；RUNE(RUNE)近一週跌幅25.6%。

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