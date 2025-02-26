盤中速報 - Celestia大漲24.43%，報3.9美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 16:05
Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過24.43%，最新價格3.9美元，總成交量達0.55億美元，總市值20.78億美元，目前市值排名第 28 名。
近 1 日最高價：3.92美元，近 1 日最低價：3.06美元，流通供給量：533,611,841。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.30%
- 近 1 月：-15.92%
- 近 3 月：-55.53%
- 近 6 月：-32.47%
- 今年以來：-24.88%
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