盤中速報 - Aptos大漲8.41%，報5.67美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 15:20
Aptos(APT)在過去 24 小時內漲幅超過8.41%，最新價格5.67美元，總成交量達0.71億美元，總市值33.26億美元，目前市值排名第 22 名。
近 1 日最高價：5.8美元，近 1 日最低價：5.04美元，流通供給量：587,546,778。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.22%
- 近 1 月：-28.22%
- 近 3 月：-53.17%
- 近 6 月：-19.94%
- 今年以來：-37.69%
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