〈港股盤後〉科技股強彈終止連二黑 恒指飆逾3%再超台股 恒科指數一度衝上六千點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-26 16:55

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香港股市周三 (26 日) 結束連 2 日走跌頹勢，主要受到科技類股強彈的提振，恒生指數 (HSI) 收漲 3.27% 至 23787.93 點，恒生科技指數 (HSTECH) 收高 4.47% 至 5953.79 點，盤中一度漲破 6000 點。

盤面上，科技股普遍走漲，美團漲超 9%，京東漲超 8%、嗶哩嗶哩與小米漲超 5%，阿里巴巴漲超 4%，中資券商股整體走強，中國銀河、中金公司分別漲超 17% 跟 19%，中信建投、招商證券、申萬宏源等漲逾 9% 跟進，中國房地產類股亦普漲，世茂集團飆 25% 領漲， CXO 概念股也震蕩走高，昭衍新藥漲超 11%。

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消息面上，《路透社》引述消息人士報導，中金公司據報將與中國銀河證券合併，將創造規模達 1.4 萬兆人民幣，超過華泰證券成為中國第三大券商。

知情人士透露，中金、中國銀河證券均尋求透過換股方式進行合併，目前尚不清楚擬議交易的財務細節。中金、銀河證券合併一旦獲批，市值將排在中信証券，以及合併後的國泰君安和海通證券之後。

此外，香港財政司司長陳茂波周三發表 2025 至 2026 年度政府財政預算案，再次提及多項港股改革方向，稱港交所會進一步加強在東協和中東推廣工作，並積極與區內國家探索包括交易所買賣基金上市方面的合作空間，豐富雙方市場的投資產品選擇，促進資金雙向流動。 港交所亦會致力增加海外認可交易所，便利更多海外企業在港第二上市。

今年中開始，港交所將為其交易後系統逐步引入新功能，並進行系統升級，以確保於年底前在技術上相容 T+1 結算週期，為縮短結算週期作好準備。

另外，有研究報告指出，中國國內房市初現修復跡象，年內後續仍具備向上空間。中金表示，房地產目前市場對小陽春，包括 2025 全年市場的看法有一定分化，產業逐步走向產能修復的路徑或已打開，原則上可對地產股做一些超前布局，維持追蹤標的獲利和目標價預期不變。