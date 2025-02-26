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鉅亨速報

盤中速報 - 承業醫(4164)大跌7.26%，報54.9元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 09:07


承業醫(4164-TW)26日09:07股價下跌4.3元，報54.9元，跌幅7.26%，成交1,812張。

承業醫(4164-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。

近5日股價上漲1.2%，集中市場加權指數下跌1.61%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+516 張
  • 外資買賣超：+396 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+120 張
  • 融資增減：+7,251 張
  • 融券增減：-1,374 張

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