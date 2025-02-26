盤中速報 - 艾達幣大跌9.52%，報0.6492美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 00:05
艾達幣(ADA)在過去 24 小時內跌幅超過9.52%，最新價格0.6492美元，總成交量達2.24億美元，總市值224.75億美元，目前市值排名第 8 名。
近 1 日最高價：0.7345美元，近 1 日最低價：0.6302美元，流通供給量：35,204,786,637。
Cardano由以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.06%
- 近 1 月：-29.78%
- 近 3 月：-27.31%
- 近 6 月：+78.18%
- 今年以來：-25.63%
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