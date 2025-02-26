盤中速報 - Sui大跌8.37%，報2.78美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 00:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.37%，最新價格2.78美元，總成交量達5.62億美元，總市值84.54億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：3.07美元，近 1 日最低價：2.63美元，流通供給量：3,089,707,195。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.08%
- 近 1 月：-31.03%
- 近 3 月：-10.78%
- 近 6 月：+185.12%
- 今年以來：-33.52%
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