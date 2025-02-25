盤中速報 - NEAR大跌8.97%，報3.125美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 06:50
NEAR(NEAR)在過去 24 小時內跌幅超過8.97%，最新價格3.125美元，總成交量達0.46億美元，總市值37.47億美元，目前市值排名第 21 名。
近 1 日最高價：3.461美元，近 1 日最低價：3.1美元，流通供給量：1,185,414,938。
NEAR剛開始在2017年是個AI機器項目，是由微軟前軟體開發員Alexander Skidanov與Google前工程經理Ilya Polosukhin於舊金山所創立的。NEAR的通證經濟模型是圍繞NEAR通證設計的，後者是該平臺上的一種價值單元，通證持有者可憑藉NEAR通證使用NEAR平臺的應用，參與網路治理以及通過質押賺取通證獎勵。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.25%
- 近 1 月：-31.44%
- 近 3 月：-50.09%
- 近 6 月：-31.96%
- 今年以來：-35.11%
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