盤中速報 - RUNE大漲8.07%，報1.42美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 00:20
RUNE(RUNE)在過去 24 小時內漲幅超過8.07%，最新價格1.42美元，總成交量達1.75億美元，總市值4.97億美元，目前市值排名第 67 名。
近 1 日最高價：1.491美元，近 1 日最低價：1.308美元，流通供給量：352,064,525。
THORChain 是一種建立在Cosmos之上的區塊鏈協議，去中心化流動性協定，用戶在 Thorchain 上可以直接兌換 BTC、ETH、EOS 等不同鏈上的資產。這也意味著，如果用戶持有 BTC 資產，可以直接通過 Thorchain 的流動性池兌換成 ETH、EOS 等資產。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.78%
- 近 1 月：-32.68%
- 近 3 月：-75.35%
- 近 6 月：-68.38%
- 今年以來：-69.26%
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