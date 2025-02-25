盤中速報 - Sui大跌8.23%，報3.03美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 00:20
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.23%，最新價格3.03美元，總成交量達2.63億美元，總市值93.78億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：3.45美元，近 1 日最低價：2.97美元，流通供給量：3,089,707,195。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.82%
- 近 1 月：-19.71%
- 近 3 月：-0.66%
- 近 6 月：+231.37%
- 今年以來：-21.27%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Arbitrum大跌8.35%，報0.44美元
- 盤中速報 - Juventus Fan Token大跌12.32%，報1.37美元
- 盤中速報 - RUNE大漲8.07%，報1.42美元
- 盤中速報 - BinaryX大跌8.44%，報0.98美元
上一篇
下一篇