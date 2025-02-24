鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為51.44元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.53元下修至1.5元，其中最高估值2.36元，最低估值0.75元，預估目標價為51.44元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.36(2.36)
|2.37
|2.99
|3.41
|最低值
|0.75(0.75)
|1.42
|0.99
|1.03
|平均值
|1.47(1.48)
|1.93
|1.84
|2.15
|中位數
|1.5(1.53)
|1.95
|1.72
|2.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|78.25億
|92.19億
|95.57億
|90.89億
|最低值
|63.77億
|76.49億
|79.16億
|75.56億
|平均值
|72.70億
|82.34億
|83.27億
|83.00億
|中位數
|73.07億
|82.56億
|80.01億
|82.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.21
|4.30
|4.84
|3.46
|0.46
|營業收入
|66.71億
|107.53億
|133.01億
|111.22億
|66.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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