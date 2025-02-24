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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為51.44元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.53元下修至1.5元，其中最高估值2.36元，最低估值0.75元，預估目標價為51.44元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.36(2.36)2.372.993.41
最低值0.75(0.75)1.420.991.03
平均值1.47(1.48)1.931.842.15
中位數1.5(1.53)1.951.722.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值78.25億92.19億95.57億90.89億
最低值63.77億76.49億79.16億75.56億
平均值72.70億82.34億83.27億83.00億
中位數73.07億82.56億80.01億82.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.214.304.843.460.46
營業收入66.71億107.53億133.01億111.22億66.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTECK

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