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鉅亨速報

盤中速報 - Juventus Fan Token大漲12.72%，報1.49美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 17:20


Juventus Fan Token(JUV)在過去 24 小時內漲幅超過12.72%，最新價格1.49美元，總成交量達0.27億美元，總市值0.13億美元，目前市值排名第 218 名。

近 1 日最高價：1.79美元，近 1 日最低價：1.31美元，流通供給量：8,604,260。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.25%
  • 近 1 月：+5.59%
  • 近 3 月：-17.33%
  • 近 6 月：-19.63%
  • 今年以來：-11.66%

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