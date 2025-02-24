盤中速報 - Juventus Fan Token大漲12.72%，報1.49美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 17:20
Juventus Fan Token(JUV)在過去 24 小時內漲幅超過12.72%，最新價格1.49美元，總成交量達0.27億美元，總市值0.13億美元，目前市值排名第 218 名。
近 1 日最高價：1.79美元，近 1 日最低價：1.31美元，流通供給量：8,604,260。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.25%
- 近 1 月：+5.59%
- 近 3 月：-17.33%
- 近 6 月：-19.63%
- 今年以來：-11.66%
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