盤中速報 - BinaryX大跌8.08%，報1.05美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 16:05
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內跌幅超過8.08%，最新價格1.05美元，總成交量達0.26億美元，總市值3.92億美元，目前市值排名第 79 名。
近 1 日最高價：1.15美元，近 1 日最低價：1.03美元，流通供給量：373,106,967。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+23.69%
- 近 1 月：+301.96%
- 近 3 月：+89.04%
- 近 6 月：-29.52%
- 今年以來：+164.03%
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