盤中速報 - Ethena大跌11.12%，報0.41美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 16:05
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過11.12%，最新價格0.41美元，總成交量達0.73億美元，總市值12.81億美元，目前市值排名第 40 名。
近 1 日最高價：0.47美元，近 1 日最低價：0.41美元，流通供給量：3,128,125,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.94%
- 近 1 月：-47.74%
- 近 3 月：-35.09%
- 近 6 月：+19.43%
- 今年以來：-53.93%
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