盤中速報 - Arkham大漲9.28%，報0.75美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 10:50
Arkham(ARKM)在過去 24 小時內漲幅超過9.28%，最新價格0.75美元，總成交量達0.27億美元，總市值1.65億美元，目前市值排名第 119 名。
近 1 日最高價：0.75美元，近 1 日最低價：0.68美元，流通供給量：225,100,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.74%
- 近 1 月：-40.92%
- 近 3 月：-67.03%
- 近 6 月：-45.78%
- 今年以來：-51.84%
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