鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過18.22億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達51.5%

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 10:15

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24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅51.5%；Lista(LISTA)24小時漲幅22.9%；Clover Finance(CLV)24小時漲幅23.7%。

24小時跌幅：TFUEL(TFUEL)24小時跌幅19.7%；Golem(GLM)24小時跌幅18.7%；Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅9.9%。

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近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅84%；BURGER(BURGER)近一週漲幅36.6%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅23.4%。