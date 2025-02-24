鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過18.22億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達51.5%
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,100.38美元，24小時漲跌幅-0.40%；以太幣(ETH)現報價格2,792.41美元，24小時漲跌幅+0.96%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達18.22億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.1億美元；USDC(USDC)24小時成交量達4.6億美元。
24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅51.5%；Lista(LISTA)24小時漲幅22.9%；Clover Finance(CLV)24小時漲幅23.7%。
24小時跌幅：TFUEL(TFUEL)24小時跌幅19.7%；Golem(GLM)24小時跌幅18.7%；Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅9.9%。
近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅84%；BURGER(BURGER)近一週漲幅36.6%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅23.4%。
近一週跌幅：Auction(AUCTION)近一週跌幅29.5%；STMX(STMX)近一週跌幅26.9%；BinaryX(BNX)近一週跌幅23.7%。
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