search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過18.22億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達51.5%

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,100.38美元，24小時漲跌幅-0.40%；以太幣(ETH)現報價格2,792.41美元，24小時漲跌幅+0.96%。

亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達18.22億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.1億美元；USDC(USDC)24小時成交量達4.6億美元。

24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅51.5%；Lista(LISTA)24小時漲幅22.9%；Clover Finance(CLV)24小時漲幅23.7%。

24小時跌幅：TFUEL(TFUEL)24小時跌幅19.7%；Golem(GLM)24小時跌幅18.7%；Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅9.9%。


近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅84%；BURGER(BURGER)近一週漲幅36.6%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅23.4%。

近一週跌幅：Auction(AUCTION)近一週跌幅29.5%；STMX(STMX)近一週跌幅26.9%；BinaryX(BNX)近一週跌幅23.7%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣鉅亨買幣速報區塊鏈以太幣比特幣USDC

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣95371.14-1.07%
以太幣2711.78-1.54%
USDC0.99990.01%

延伸閱讀


Empty