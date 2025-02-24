南山人壽攜玉山銀推專屬利變壽商品 助攻三明治族群放大保障

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-24 09:44

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台灣在少子化、高齡化加上平均壽命延長的三大現象之下，不少年齡在 40 歲上下的三明治族群，可能承受著來自工作、經濟、父母、婚姻以及子女的多方壓力，對此，南山人壽與玉山銀行攜手合作，推出專屬商品「南山人壽玉璽傳富利率變動型終身壽險 (定期給付型)」，協助責任重大的三明治族群，即使在預算有限的情況下，也能透過選擇優質保險商品，搶先佈局富足人生，照顧自己和親愛的家人。

美國國家經濟研究院曾發布一項報告指出，中年是人們對自己的生活最不滿意的時期，幸福感大概在 40 歲末段到 50 歲落於谷底，處於距離退休還早、工作難以改革突破的尷尬時期。

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行政院主計總處家庭收支調查顯示，2023 年每戶家庭可支配所得平均數為新台幣 113.7 萬元，若考量在風險發生後，希望能維持家庭生活 5 年不變的狀況下，南山人壽建議至少需規劃約 570 萬的保障額度，才能轉嫁可能的風險，同時給自己和家人一份安心的保障。

一般來說，三明治族群，上有長、下有小，在資產以及保險保障的配置，都較早年或單身時期，來得更加穩健踏實，惟在資金運用上需更加精打細算，以創造更大的效益。南山人壽與玉山銀行為滿足此類保戶需求，聯手推出「南山人壽玉璽傳富利率變動型終身壽險 (定期給付型)」。

透過市場熱賣的繳費 6 年期設計，降低三明治族群壓力，在家庭責任最大的關鍵時期提供相對高額保障，無後顧之憂的衝刺事業，同時保單累積有保價金可應付不時之需或做為未來的退休準備，等於一張保單就同時具備協助保戶守護資產、健構風險防護網、備妥各項生活預備金等功能。

該商品具有五大特色包含：(一)0~74 歲皆可投保，滿足不同客群的保險規劃需求；(二) 繳費 6 年保障終身，並提供二至六級失能豁免保險費功能，避免家庭經濟支柱因為失能而影響保單效力；(三) 每年有機會享有增值回饋分享金，讓保障和資產增值力抗通膨；(四) 身故與完全失能保險金可選擇分期定期給付，彈性規劃給付比例及給付期間；(五) 高額投保另享有高保額折扣，最高可享 3% 保費折扣 (含繳費折扣)。