〈焦點股〉低軌衛星需求進入爆發期 華通率隊股漲向上挑戰年線

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-21 10:58

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美系外資最新報告預估，未來五年內，全球將發射 7 萬顆 LEO(Low-Earth Orbit) 衛星，掌握四大 LEO 業者訂單的 PCB 廠華通 (2313-TW) ，2024 年第四季起低軌衛星板明顯增長，今 (21) 日股價上 漲，最高達 69.4 元，有利於突破平台整理區，向上挑戰年線。同時，被外資點名的昇達科 (3491-TW) 股價同步強勢走高，也激勵族群上揚。

華通於 2023 年在泰國亞洲工業園區購置基地，佔地面積約 18 萬平方公尺，是公司在東南亞的第一個生產基地。目前第一工廠及辦公大樓於 2024 年中竣工，設備都已陸續裝機試車，產線調校順利，聘用員工 700 人，預計將於 2025 年正式量產。

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華通掌握四大低軌衛星 (LEO) 業者訂單，泰國廠一期主要生產 LEO 用板，後續將視客戶需求提升產品結構，並規劃增添 AI 伺服器及網通等高階 HDI 系統板產線，泰國廠將扮演公司未來成長的重要角色。

華通 2024 年前三季營收 526.32 億元，毛利率 15.88%，年增 1.49 個百分點，前三季稅後純益 39.42 億元，年增 49.45%，每股純益 3.31 元。