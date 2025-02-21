盤中速報 - BinaryX大漲34.22%，報1.17美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 08:05
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內漲幅超過34.22%，最新價格1.17美元，總成交量達0.78億美元，總市值4.32億美元，目前市值排名第 79 名。
近 1 日最高價：1.19美元，近 1 日最低價：0.86美元，流通供給量：373,106,967。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.07%
- 近 1 月：+207.05%
- 近 3 月：+83.23%
- 近 6 月：-44.26%
- 今年以來：+110.88%
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