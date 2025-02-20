盤中速報 - Celestia大漲17.67%，報3.58美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 19:05
Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過17.67%，最新價格3.58美元，總成交量達0.33億美元，總市值19.14億美元，目前市值排名第 33 名。
近 1 日最高價：3.6美元，近 1 日最低價：3.03美元，流通供給量：533,611,841。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.52%
- 近 1 月：-31.56%
- 近 3 月：-36.18%
- 近 6 月：-36.93%
- 今年以來：-35.22%
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