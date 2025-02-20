兩年消失8,000萬張！中國信用卡業務春寒料峭

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-20 11:00

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中國《2024 年支付體系運行總體情況》顯示，截至 2024 年末，信用卡和借貸合一卡的在用發卡數量為 7.27 億張，較 2023 年末減少約 4,000 萬張，下降幅度達 5.14%。

據《第一財經》周四（20 日）報導，值得注意的是，自 2022 年第四季信用卡發卡量達到 8.07 億張以來，信用卡發卡量已連續九個季度呈現下降趨勢，累計減少 8,000 萬張。

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多家銀行 2024 年密集停止發行聯名信用卡，並對信用卡權益進行「瘦身」。去年以來，民生銀行、浦發銀行、華夏銀行、中信銀行先後宣布調整信用卡權益。

調整內容主要包括交通出行裡程兌換、機場貴賓廳服務、消費優惠等。具體調整方式涉及權益內容變更、積分規則修改、權益服務使用次數減少等。

業界人士認為，信用卡發行數量縮減背後有多重原因。招聯首席研究員董希淼指出，目前商業銀行信用卡業務已從過去的「跑馬圈地」式擴張進入存量競爭階段，發卡量增速放緩是這一階段的自然現象。

「同時，信用卡總量的減少也受到監管加強、規範信用卡業務發展等因素的影響。整體來看，商業銀行信用卡業務正逐步邁入精細化管理的新階段。」董希淼稱。

「當前信用卡市場的存量競爭越發激烈，商業銀行的信用卡業務正逐步邁入精細化管理與運營的新階段。」資深信用卡市場人士董崢也表示。

董崢說，多家銀行陸續關閉信用卡分中心，這個現象反映出營運模式的轉變。銀行關閉分中心後，可以藉助數位化手段，展開智慧化營銷與營運，從而實現客戶獲取與活躍度提升，推動信用卡業務業務降本增效。

早在 2022 年，原銀保監會與中國人民銀行聯合發布了《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》，要求各商業銀行強化信用卡業務管理，進行清理睡眠卡等相關行動。經過一段時間過渡，去年 7 月起該《通知》全面實施。

一名城商行人士表示，過去銀行發行的信用卡種類繁多，包括加油卡、航空卡、聯名卡等，不少持卡人甚至在同一家銀行擁有多類別信用卡。